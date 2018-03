De retour sur scène pour la première fois depuis le décès de Johnny Hallyday en décembre, Sylvie Vartan lui a rendu un hommage poignant, vendredi soir au Grand Rex, à Paris, en reprenant une dizaine de tubes de l’ex idole des jeunes, avant un émouvant duo virtuel.

« On dit souvent que chaque époque a son lot d’êtres exceptionnels. Ce fut le cas de Johnny. C’est lui qui a mis le feu au coeur de toute une génération et a déclenché une sorte de révolution. Et nous on l’a tous suivi », a dit la chanteuse, la voix brisée par l’émotion.

« On a grandi ensemble dans la lumière et la passion. Nos duos reflétaient notre vie tumultueuse. Même si la vie nous a séparés plus tard, rien n’a jamais pu altérer notre amour et le respect qu’on avait l’un pour l’autre », a ajouté Sylvie Vartan qui avait épousé Johnny en 1965, les deux artistes ayant formé un couple emblématique jusqu’à leur divorce en 1980.

« Ouvrant une fenêtre dans le ciel » depuis la scène du Grand Rex, vendredi soir, Sylvie Vartan a souhaité « retrouver Johnny jeune et flamboyant » pour chanter avec lui l’un de leurs plus grands succès, « J’ai un problème ». La silhouette du chanteur est alors apparue sur un écran vidéo.

‘Salut l’artiste !’

Plus tard, tandis que des photos de famille étaient projetées, Sylvie Vartan a repris seule une dizaine de tubes de Johnny Hallyday dont « Que je t’aime » (1969) évoquant directement leur union, mais aussi « Gabrielle », « Noir, c’est noir » et « Sang pour Sang », écrit par leur fils David.

Sylvie Vartan a fait ensuite projeter leur duo de 2009 sur « L’Hymne à l’amour » d’Edith Piaf qu’ils avaient interprété sur la scène de l’Olympia, avant « Non, je ne regrette rien ». « L’amour que l’on a eu l’un pour l’autre ne s’éteindra jamais. Salut l’artiste ! », a lancé Sylvie Vartan en quittant la scène lors d’une ovation debout.

Aucune allusion au procès

La chanteuse n’a fait aucune allusion au conflit sur la succession du chanteur lors de ce spectacle devant les 2.700 spectateurs du Grand Rex dont de nombreuses personnalités comme Etienne Daho, le photographe des yéyés Jean-Marie Périer, l’actrice Elsa Zylberstein et la réalisatrice Danièle Thompson.

Laura Smet n’était pas présente tout comme David Hallyday qui avait un concert près de Bordeaux annoncé de longue date. Sylvie Vartan qui, avait elle aussi, programmé ce concert au Grand Rex avant le décès de Johnny Hallyday, sera de retour pour une date supplémentaire le 14 avril sur cette même scène parisienne avec un show passant en revue sa carrière depuis les années yéyé.