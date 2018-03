Axelle Red présentera son nouvel album à l’Ancienne Belgique

Tweet on Twitter

La chanteuse belge Axelle Red a sorti vendredi son nouvel album « Exil ». Le 2 juin, elle présentera ses nouvelles chansons sur la scène de l’Ancienne Belgique, comme l’annonce aujourd’hui la salle de concert bruxelloise.

Fin 2017, Axelle Red était revenue avec le single « Who’s Gonna Help You ». La chanson était un prélude à son nouvel album. Elle avait également annoncé qu’elle deviendrait ambassadrice de l’organisation Handicap International.

La chanteuse a travaillé avec plusieurs artistes pour son nouvel album. Sur « Exil », de grands noms ont pris place aux côtés d’Axelle. Elle avait déjà travaillé avec deux d’entre eux par le passé: Albert Hammond et Shelly Peiken qui, il y a exactement 25 ans, avaient écrit avec elle l’un des plus grands succès de son premier album, « Sensualité ».

Avec « Exil », Axelle Red « s’éloigne des musiciens studio, avec un peu plus de pop et de rock que de soul dans le son ». À travers l’album, elle explore principalement sa propre voix. « Mon défi était de chanter quelques tonalités plus haut, avec puissance, tout en gardant ce ‘grain’ particulier », explique la chanteuse.