Vol de matériel médical à la Croix-Rouge de Hal

Des inconnus ont pénétré la nuit de jeudi à vendredi dans un local de la Croix-Rouge à Hal et se sont emparés de matériel médical, dont des appareils de réanimation cardiaque et un défibrillateur, a confirmé le responsable de la Croix-Rouge pour Hal, Luc Dekegel. Le vol n’est pas sans conséquence pour l’assistance dans la région. « Selon un premier bilan, il manque quatre sacs de réanimation, deux appareils défibrillateur automatisé externe (DAE), un moniteur de défibrillateur et quelques sacs d’intervention, avec du matériel médical, et même des sacs à dos vides », selon Luc Dekegel. « Le moniteur et les sacs d’intervention étaient dans les ambulances. Les voleurs ont détruit la vitre latérale de la zone de service, mais les deux ambulances 100 ont été préservées », poursuit-il.

« Nous devrons improviser pour fournir de l’assistance dans les prochains jours. Nos services devront être réorganisés mais l’impact sur ce service sera néanmoins limité. C’est plus grave pour les organisateurs qui comptent sur notre présence lors des prochaines semaines. Le matériel volé était surtout destiné à la prévention dans les courses cyclistes et les autres festivités ».

Du matériel identique est utilisé lors de catastrophe afin que la section Hal de la Croix-Rouge puisse contribuer à l’aide dans la région.

« Nous ne nous laissons pas abattre. Les volontaires ont réparé tant bien que mal les dégâts au bâtiment et réarrangé le matériel restant. Ce qui a été subtilisé devra être remplacé ce qui est couteux. Nous espérons donc du soutien de la population ».

