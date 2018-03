Vainqueur du géant d’Are, Hirscher égale le record de victoires sur une saison, 13

Tweet on Twitter

Marcel Hirscher a égalé le record de victoires sur une saison, 13, en remportant le slalom géant des finales de la Coupe du monde de ski alpin, samedi à Are (Suède). Dominateur de la première manche, au cours de laquelle il avait relégué ses concurrents à plus d’une demi-seconde, l’Autrichien n’a pas pris de risque dans la seconde et s’est imposé en 2:13.63. Le Norvégien Henrik Kristoffersen a pris la deuxième place à 0.23 de l’Autrichien. Le Français Victor Muffat-Jeandet a complété le podium (+0.26).

C’est la 13e victoire de la saison d’Hirscher (7 en slalom, 6 en géant). Il égale ainsi le record co-détenu par le Suédois Ingemar Stenmark (1978/79) et l’Autrichien Hermann Maier (2000/01). Hirscher, 29 ans, pourra devenir seul détenteur du record en remportant le slalom de clôture de la saison, dimanche.

Hirscher était déjà assuré de remporter le petit globe de la spécialité – son cinquième – depuis le géant de Kranjska Gora (Slovénie) le 3 mars dernier. Il s’est également déjà assuré d’un historique septième gros globe de cristal, synonyme de victoire au classement général de la Coupe du monde.

Source: Belga