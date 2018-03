Tournoi des VI nations – Troisième Grand Chelem pour l’Irlande qui s’impose 15-24 en Angleterre

Déjà assurée de la victoire finale dans le Tournoi des six nations de rugby, l’Irlande a décroché le 3e Grand Chelem de son histoire en s’imposant en Angleterre 15-24, samedi à Twickenham. Le fauteuil de dauphin est revenu au Pays de Galles, vainqueur de justesse des Français 14-13 à Cardiff malgré une seconde période dominée par les Bleus. Par ailleurs, l’Ecosse a décroché en Italie (27-29) son troisième succès dans le Tournoi synonyme de 3e place finale.

Une victoire en Angleterre à Twickenham, le jour de la Saint-Patrick… ‘Irlande a remporté la plus belle des victoires pour célébrer le troisième Grand Chelem de son Histoire, après 1948 (5 nations) et 2009.

Sûrs de leurs forces (organisation, défense, individualités), les Irlandais ont récité leur rugby, notamment en première période, à l’issue de laquelle ils menaient 5-21.

Ils ont ensuite contenu les assauts désordonnées de leurs adversaires.

Les Irlandais ont posé leur empreinte sur le rugby européen version hiver 2018. Leur ailier Jacob Stockdale, 21 ans, est devenu samedi le meilleur marqueur d’essais lors d’une même édition dans le Tournoi des six nations, avec une septième réalisation contre l’Angleterre.

.

Source: Belga