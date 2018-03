Rio: un enfant et deux adultes tués par balles perdues dans une favela

Un petit garçon, un homme et une femme ont été tués par des balles perdues lors d’un échange de tirs entre des trafiquants de drogue et la police vendredi dans le Complejo de Alemao, une favela du nord de Rio de Janeiro, a annoncé la police brésilienne samedi. Ce drame survient trois jours après l’assassinat de Marielle Franco, conseillère municipale de Rio qui avait dénoncé ces dernières semaines un accroissement de la violence policière dans les favelas, quartiers populaires où les autorités mènent une guerre sans merci contre le trafic de drogue.

La police affirme avoir riposté aux tirs d’une bande de trafiquants de drogue depuis une jeep volée vendredi soir. Un des trois suspects a été arrêté. La voiture criblée de balles, ainsi qu’un revolver et un fusil d’assaut, ont été confisqués.

La mère de l’enfant tué ainsi qu’un autre enfant ont été blessés dans cet échange de tirs, selon les autorités.

La télévision Globo chiffre pour sa part à quatre le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans cet échange de tirs, y compris un enfant qui était dans une poussette.

Ces drames font partie du quotidien des habitants des favelas, ces quartiers pauvres et souvent insalubres où s’entassent un quart de la population de Rio.

source: Belga