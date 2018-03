Plusieurs centaines de personnes participent à la Côte à un recensement de coquillages

Tweet on Twitter

Plusieurs centaines de personnes ont participé samedi, dans 10 communes de la Côte belge, à la première édition d’un grand recensement de coquillages. Organisé par l’Institut flamand de la mer (VLIZ), l’évènement visait notamment à sensibiliser le grand public à l’étude de l’environnement au littoral. Quelque 1.200 personnes s’étaient inscrites au préalable mais un froid de canard en a finalement refroidi quelques-uns, ce qui n’a pas empêché les organisateurs de se réjouir de l’ampleur de la participation et de la bonne ambiance qui a régné lors du recensement.

Les participants, de tous âges, ont tenté d’identifier, avec l’aide de documentations et d’experts, les coquillages qu’ils avaient ramassés.

C’est la première fois qu’un recensement d’une telle ampleur était organisé sur les plages de la Côte belge.

Les résultats de l’étude seront communiqués au plus tard mardi.

Source: Belga