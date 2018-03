Philippines: sept morts dans le crash d’un bimoteur léger sur une maison

Tweet on Twitter

Sept personnes ont été tuées samedi lorsqu’un bimoteur léger s’est écrasé sur une maison dans le nord des Philippines, ont indiqué la police et les autorités.

Le Piper 23 Apache venait de décoller de l’aéroport de Plaridel, dans la province de Bulacan, lorsqu’il a plongé, a précisé un porte-parole de l’aviation civile philippine. Quatre passagers, le pilote et le co-pilote ont été tués.

L’appareil a pris feu et s’est écrasé sur une maison dans un village, tuant une autre personne, selon la police.

source: Belga