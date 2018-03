Milan – Sanremo – Jurgen Roelandts a engrangé de la confiance grâce à sa 5e place

Du côté belge, tous les regards étaient tournés vers Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert, mais c’est Jurgen Roelandts, coéquipier de Van Avermaet chez BMC, qui a obtenu le meilleur résultat belge à Milan-Sanremo (WorldTour). Samedi, il a terminé 5e sur la Via Roma. « C’est un bon signal pour les courses à venir « , a estimé l’intéressé. Derrière le vainqueur Vincenzo Nibali, qui a réussi à devancer le sprint du peloton, Roelandts a pris la cinquième place. « C’est incroyable que Nibali tienne le coup avec tant de vent de face. Il devait être très fort. Ce vent de face a paralysé toute la course », a déclaré Roelandts. « Il faisait aussi froid avec beaucoup de pluie, puis le soleil et encore la pluie. Cela a eu un effet sur la finale. Au sprint, j’ai pris la roue de Kristoff parce qu’il a toujours un bon sprint final dans une telle course. Grâce à ce bon choix, j’ai pu sprinter jusqu’à la cinquième place. »

Ce résultat est de deux places moins bonne que sa meilleure performance en 2016 (3e et dernier podium belge). « Cette prestation est certainement bonne pour la confiance », juge-t-il. « A Paris-Nice, je souffrais encore de la hanche, mais vers la fin de la course, la douleur a disparu. Le prochain rendez-vous sera l’E3 Harelbeke. Greg y a gagné l’année dernière et son état est de nouveau bon. Nous voulons donc être présents lors de la finale. Si je peux maintenir cette condition, cela doit certainement être possible. »

Source: Belga