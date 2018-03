Mexique: les cartels de drogue tentent d’influencer les élections

Les cartels de drogue tentent d’influencer les élections prévues en juillet prochain au Mexique, a affirmé vendredi le ministre de l’Intérieur Alfonso Navarrete. « Il y a des signaux d’alerte, des tentatives dans plusieurs régions du pays », a admis le ministre, interrogé par des journalistes sur les pressions que subissaient certains candidats de la part du crime organisé.

Le ministre a notamment mentionné la localité de Chilapa, dans l’Etat de Guerrero (sud), l’un des Etats les plus violents du pays, où « il y a eu des tentatives d’obliger certains candidats (…) à faire allégeance à un groupe criminel ».

« Nous n’allons pas le permettre », a assuré le ministre. En juillet prochain, les Mexicains éliront leur nouveau président et vont renouveler les sièges des députés et de certains élus locaux.

Deux des principaux candidats à l’élection présidentielle, José Antonio Meade du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, droite), et Ricardo Anaya candidat d’une alliance entre le Parti action nationale (PAN, conservateur) et deux partis de gauche, ont exprimé leur préoccupation devant une possible infiltration des cartels de drogue dans la campagne.

Le vétéran de gauche et actuel favori des sondages, Andres Manuel Lopez Obrador, a cependant lui assuré qu’il ne voyait aucun signe d’ingérence du crime organisé.

Lopez Obrador a déclenché une vive polémique il y a quelques mois en indiquant qu’il n’écartait pas la possibilité de proposer une amnistie aux criminels pour faire diminuer les violences liées au narcotrafic.

Selon l’association nationale des maires, plus de 100 maires, ou anciens maires, ont été assassinés par des groupes criminels depuis 2006.

Vendredi, Gustavo Martin Gomez Alvarez, un candidat aux municipales dans la localité de Francisco Z. Mena, dans l’Etat de Puebla (centre), a été abattu de onze balles dans un restaurant de cet Etat.

Quelques heures plus tôt, le secrétaire général de l’Organisation des Etats américains (OEA), Luis Almagro, avait averti que la violence politique avait atteint des niveaux « absolument inacceptables » au Mexique.

source: Belga