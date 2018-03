L’IRM met en garde contre des routes glissantes cette nuit et dimanche

L’Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement contre des conditions glissantes sur les routes durant la nuit et une partie de la journée de dimanche, principalement dans le sud du pays. De faibles chutes de neiges sont en effet encore possibles au cours de la nuit. Elles pourraient localement donner lieu à des accumulations d’un à deux centimètres de neige.

En outre, le mercure devrait descendre à -3°C dans le centre du pays cette nuit et jusqu’à -8 ou -9°C en Hautes Fagnes.

L’avertissement de l’IRM est valable de 21h samedi à 14h dimanche et concerne Bruxelles et les cinq provinces wallonnes (Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur).

Source: Belga