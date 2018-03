Le pape sur les terres de Padre Pio

Le pape François s’est rendu samedi dans la matinée dans deux petites villes du sud de l’Italie marquées par la personnalité de saint Padre Pio (1887-1968), un frère capucin objet d’une grande dévotion populaire en Italie. Il a d’abord visité Pietrelcina, la ville natale de Padre Pio, en Campanie, avant de se rendre quelques dizaines de kilomètres plus loin, à San Giovanni Rotondo, dans les Pouilles, où le frère capucin a vécu la majeure partie de sa vie dans un couvent local.

Padre Pio, né Francesco Forgione, a affirmé avoir reçu des stigmates, des blessures aux mains, aux pieds et à la poitrine similaires à celles de Jésus sur la croix.

On dit par ailleurs que ces blessures lui faisaient très mal et que pour cette raison il avait un tempérament assez colérique.

Il a aussi évoqué des visions du diable, des guérisons miraculeuses et même des épisodes de lévitation.

L’Eglise, très réticente, a diligenté plusieurs enquêtes et a cherché à encadrer ses activités, lui interdisant de dire la messe en public pendant des décennies. Cela n’a fait qu’accroître l’aura d’un homme dont les statuettes et images pieuses sont omniprésentes en Italie, en particulier dans le sud.

Padre Pio a par ailleurs fait naître à San Giovanni Rotondo un grand établissement hospitalier grâce à des dons de fidèles et le pape François a visité samedi ce centre, en particulier l’unité d’oncologie pédiatrique où il a rencontré une vingtaine d’enfants.

Auparavant, 40.000 fidèles, selon les organisateurs, ont participé à la messe célébrée par le pape argentin devant l’église-sanctuaire de Padre Pio, oeuvre du célèbre architecte Renzo Piano.

Le souverain pontife a ensuite regagner le Vatican en début d’après-midi.

