Jeux Paralympiques 2018: Jasper Balcaen sera le porte-drapeau de la Belgique lors de la cérémonie de clôture

Le skieur Jasper Balcaen portera le drapeau belge lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Pyeongchang, a annoncé samedi le Comité Paralympique Belge. La cérémonie commencera dimanche à 12h heure belge (20h heure locale). Quelques heures plus tôt (à partir de 1h30 heure belge), les sœurs Eléonor et Chloé Sana disputeront le slalom. Balcaen a terminé 15e du slalom samedi. Il avait chuté durant le super combiné et avait dû déclarer forfait pour le slalom géant en raison de douleurs au genou et au tibia droit. Le skieur hémiplégique disputait ses deuxièmes Jeux. En 2014, il s’était classé 29e du slalom.

Eléonor Sana avait porté le drapeau lors de la cérémonie d’ouverture. Avec sa soeur Chloé, elle avait remporté le bronze en descente.

Source: Belga