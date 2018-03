Indian Wells – Kasatkina et Osaka se défieront en finale après des parcours impressionnants

La Russe Daria Kasatkina (WTA 19) et la Japonaise Naomi Osaka (WTA 44) s’affronteront en finale du tournoi WTA Premier d’Indian Wells, joué sur dur et doté de 8.648.508 dollars. Toutes deux âgées de 20 ans, elles peuvent obtenir le succès le plus important de leur carrière. Kasaktina a battu vendredi soir, dans la première demi-finale, l’Américaine Venus Wiliams (WTA 8) 4-6, 6-4 et 7-5 au terme d’une bataille de 2 heures et 49 minutes. Les deux joueuses se sont retrouvées en position de faire la différence dans le set décisif. Le tournant du match a été les deux doubles-fautes commises par Williams à 5-5.

Kasaktina, coachée par Philippe Dehaes, disputera sa quatrième finale. En avril de l’an passé, elle avait gagné le tournoi sur terre battue de Charleston. La Russe a par contre été battue à Moscou en 2017 et le mois passé à Dubaï. Il s’agira de sa première finale dans un tournoi WTA Premier, les plus importants après ceux du Grand Chelem.

Osaka a elle balayé la N.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, 6-3, 6-0 en 1 heure et 4 minutes à peine. La Japonaise disputera sa deuxième finale après celle perdue en 2016 à Tokyo.

Les deux joueuses ont réussi un parcours remarquable à Indian Wells. Le tableau de chasse de Kasaktina comprend ainsi Sloane Stephens, lauréate du dernier US Open, Caroline Wozniacki, N.2 mondiale sacrée à Melbourne en janvier, Angelique Kerber, ancienne N.1 mondiale, et donc Venus Williams. Osaka a elle écarté Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska ou encore Karolina Pliskova sans perdre un seul set.

Ce sera la première confrontation entre la Russe et la Japonaise. La gagnante succèdera à la Russe Elena Vesnina au palmarès.

Source: Belga