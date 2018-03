Gwendolyn Rutten veut un nouvel article 1er de la Constitution

L’actuel article 1er de la Constitution stipule que la Belgique est un État fédéral avec des Communautés et des Régions. La présidente de l’Open Vld, Gwendolyn Rutten, préférerait que la Constitution s’ouvre sur l’affirmation que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », comme la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Gwendolyn Rutten a lancé cette proposition lors d’un discours à l’occasion du 70e anniversaire du droit de vote des femmes en Belgique.

Pour la libérale flamande, les femmes doivent encore davantage se battre que les hommes pour obtenir une place en vue, tant en politique que dans les entreprises. Les intimidations et violences à leur égard restent courantes, comme l’a montré le mouvement #MeToo.

Les inégalités se perpétuent surtout dans les communautés où les traditions religieuses et culturelles passent avant les droits de l’Homme, a ajouté Mme Rutten. « Pas seulement dans les pays lointains, mais aussi ici, chez nous. »

Source: Belga