EuroMillions Volley League – Alost rejoint Maaseik, Roulers et Menin dans le Final Four

Maaseik, Roulers et Menin étaient déjà assuré de leur place dans le Final Four 4 de l’EuroMillions Volley League, le championnat de Belgique. Samedi soir, Alost a enlevé le dernier billet. Alost avait besoin de trois points pour ne pas dépendre des résultats de dimanche. Il a rempli sa mission. Les Flandriens n’ont eu besoin de que trois sets à domicile pour défaire Amigos Zoersel (25-14; 25-22; 26-24). Cette victoire les assurent de terminer le meilleur 2e des trois groupes. Van Walle et Wendt (15 points chacun) ont fait la différence.

Haasrode Louvain a également obtenu la deuxième place dans sa poule (B) ce soir et avec cela – tout comme Guibertin – il est déjà certain de participer au Challenge Group. Dans celui-ci, les numéros 5 à 8 s’affrontent pour le dernier ticket européen.

Gand a gagné la première manche, mais les trois suivantes sont revenues aux Louvanistes (26-28; 25-20; 25-21; 26-24).

Dimanche, le derby wallon entre Waremme et Guibertin mettra un terme à la phase de groupes.

