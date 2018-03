Euromillions Basket League – Ostende poursuit son sans-faute, Willebroek recolle au top 6

Tweet on Twitter

Ostende s’est imposé 75-64 face à Mons samedi soir lors de la 21e journée de championnat. Les Ostendais conservent leur brevet d’invicibilité avec une 21e victoire cette saison en Euromillions basket League. Une semaine après s’être livré un duel intense en finale de la coupe de Belgique, Ostende et Mons se retrouvaient en championnat. Devant leur public, les Côtiers prenaient le meilleur départ dans la rencontre. Après un premier quart-temps conclu sur le score de 21-13, le BCO se détachait au repos : 43-26.

À l’inverse de dimanche dernier, Mons ne parvenait pas à réaliser un retour en deuxième période malgré les 22 points de Green. Ostende, porté par les 14 points de Mihailovic s’imposait finalement 75-64 pour décrocher un 21e succès en autant de matchs cette saison.

Dans l’autre match de la soirée, Willebroek s’est imposé de justesse 88-85 face à Louvain. Grâce aux 22 points de Gibbs, les joueurs d’Yves Defraigne décrochent une huitième victoire cette saison et rejoignent Limbourg United à la sixième place. Louvain, de son côté, conserve la lanterne rouge. Les Louvanistes présentent un bilan de 2 victoires et 18 défaites.

Source: Belga