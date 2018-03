Dominique Monami n’est plus la capitaine de l’équipe belge de Fed Cup

La fédération belge de tennis (FRBT) a mis un terme au contrat de Dominique Monami en tant que capitaine de l’équipe belge de Fed Cup, a annoncé la FRBT dans un communiqué samedi. « Les relations entre Dominique et l’équipe ne semblaient plus optimales », a justifié la fédération belge qui a mis fin à sa collaboration, avec effet immédiat, avec l’ancienne joueuse du top mondial. Dominique Monami, 44 ans, avait repris le poste de capitaine de la Belgique le 28 septembre 2016.

« Avec Dominique comme capitaine, la Belgique a retrouvé sa place parmi les 8 meilleurs nations du monde », a reconnu la fédération. En février dernier, les Belges s’étaient inclinées en quarts de finale en France (3-2) et devront jouer les barrages pour le groupe mondial les 21 et 22 avril en Italie, à Gênes. « Une rencontre cruciale », a ajouté le communiqué. « Une victoire est indispensable pour revenir dans le groupe mondial (top 8) en 2019. »

C’est Ivo Van Aken, ancien capitaine de Fed Cup, qui assurera l’interim pour cette rencontre (où le reste du staff reste inchangé), le temps pour la Fédération belge de trouver un nouveau capitaine de Fed Cup. Ivo Van Aken était à la tête de la Belgique victorieuse de la Fed Cup en 2001 avec Kim Clijsters, Justine Henin, Els Callens et Laurence Courtrois.

Source: Belga