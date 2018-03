Croky Cup – Renaud Emond offre au Standard sa 8e Coupe de Belgique en prolongation

Le Standard de Liège, qui disputait la 17e finale de la Coupe de Belgique de football de son histoire, samedi soir au Stade Roi Baudouin, a enlevé l’épreuve pour la 8e fois, 1-0 après prolongations grâce à un but de Renaud Emond à la 92e minute, aux dépens du Racing Genk, qui n’avait jamais échoué à ce stade de l’épreuve en quatre participations. Déjà lauréat du trophée en 1954, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011 et 2016, le Standard a d’ores et déjà son ticket pour l’édition 2018-2019 de l’Europa League en poche. Ricardo Sa Pinto, privé en défense centrale de Konstantinos Laifis, suspendu, était contraint d’y aligner Giorgos Koutroubis au côté de Christian Luyindama. Il titularisait aussi logiquement Mehdi Carcela, l’artisan du redressement à Ostende (de 2-0 à la mi-temps à 2-3) lors de la dernière journée de la saison régulière, plutôt que Duje Cop.

Une reprise manquée de Renaud Emond peu avant le quart d’heure, fut le premier fait saillant d’une partie jusque là très légèrement dominée par Genk. Ravzan Marin tenta ensuite sa chance de loin (à côté) à la 20e.

Les Limbourgeois amplifièrent leur pression, mais c’est encore le Standard qui se montra dangereux, Luyindama reprenant de la tête, mais juste à côté, un coup-franc de Marin (34e).

Joseph Aidoo s’éleva plus haut que Luyindama sur un corner d’Alejandro Pozuelo, mais son heading passa au-dessus de la cage de Jean-François Gillet (36e).

Deux bons tirs de Junior Edmilson (46e) et Fai (52e) ne lancèrent pas le match qui faillit pourtant ne pas arriver aux prolongations.

Mwana Samatta qui avait remplacé Nikolaos Karelis n’exploita pas un excellent service de l’autre nouveau venu Leandro Trossard, qui avait lui doublé Dieumerci Ngondala, mais obtint malgré tout un corner (87e). La reprise de la tête d’Aidoo fut parfaite, mais l’intervention de Jean-François Gillet qui signa ainsi le premier véritable arrêt de cette décevante finale, également.

Emond inscrivit le goal de la victoire de la tête et de près au deuxième poteau, sur un centre de Carcela, à la 92e.

Genk ne ménagea pas ses efforts pour égaliser, les tirs de Bojan Nastic (100e), Pozuelo (105e) et Ruslan Malinovskiy (105e) frôlant l’objectif.

La deuxième prolongation volontairement hachée par le Standard, comme lors de sa qualification à Anderlecht, demeura néanmoins très indécise jusqu’à la dernière seconde.

Mais les efforts de Genk qui termina la rencontre à dix après l’exclusion de Nastic dans les arrêts de jeu, demeurèrent vains.

Les deux équipes se retrouveront déjà le 7 avril à Genk lors de la 2e journée du playoff I.

Source: Belga