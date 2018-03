Croky Cup – Finale Genk – Standard – Pour l’Europa League et pour l’histoire

L’Europe leur tend (déjà) les bras. Samedi soir (20h45) au Stade Roi Baudouin, en effet, à l’issue de la finale de la Coupe de Belgique de football, le Standard, ou Genk, aura en poche son billet pour la phase de poules de l’Europa League 2018-2019. Ceci dit la finale de la Coupe, ce n’est pas seulement un avant-tour de l’Europe League. C’est aussi le plus beau trophée, après le championnat qui demande plus de régularité, sinon de moyens, que peut inscrire à son palmarès un club de division un. Le Standard, par exemple, n’est pas peu fier de ses sept victoires (1958, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011 et 2016). Genk, issu d’une fusion entre Winterslag et Waterschei Thor en 1988, l’a gagnée quatre fois depuis (1998, 2000, 2009, 2013), en autant de finales.

On a donc affaire à des spécialistes, même si Bruges (11 victoires) et Anderlecht (9) ont fait mieux. Le Standard va d’ailleurs disputer sa 17e finale. Il s’était notamment incliné 1-4 contre… Genk en 2000.

Les deux clubs sont aujourd’hui à égalité de points, 22 chacun, à l’entame des playoffs I. Mais en Coupe, le Standard, qui a notamment semé Anderlecht (0-1) et Bruges (4-1, 2-3) en cours de route, a réussi le plus beau parcours, qui mériterait une apothéose.

Celle-ci passe cependant par une victoire sur Genk qui, en championnat, s’est bonifié avec l’arrivée de Philippe Clement pour remporter six de ses dix derniers matches.

Les deux manches de la saison régulière sont revenues au Standard: 2-1 à Sclessin, 0-2 à la Luminus Arena. Mais c’était avant le changement de coach.

Collins Fai, Edmilson, Renaud Emond et Réginal Goreux qui n’était pas monté, ont gagné la Coupe contre Bruges, 2-1, en 2016, après avoir sorti… Genk (2-0, 1-1) en demies.

Goreux l’avait déjà remportée en 2011 contre Westerlo (2-0), alors que le capitaine actuel, Sébastien Pocognoli, blessé, avait dû s’abstenir.

Thomas Buffel a gagné la Coupe en 2013 avec Genk contre le Cercle de Bruges (2-0).

A noter que la rencontre sera arbitrée par le Liégeois Jonathan Lardot dont ce sera la première finale.

Source: Belga