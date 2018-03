Coupe de Belgique (dames) – Waregem premier finaliste en dominant Wavre Ste-Catherine

Waregem s’est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique de basket féminin en battant Wavre-Ste Catherine lors de la première demi-finale du Final Four disputé samedi à Vilvorde. Finalistes déjà l’an dernier, les Flandriennes se sont imposées 80-67 (mi-temps: 34-34) surtout grâce à un troisième quart temps soldé à 27-14 pour les filles de Jan Callewaert. Sien Devliegher a réussi un double-double (17 pts, 10 rebonds). L’Américaine Shaqwedia Wallace a rajouté 18 unités pour 17 à la Lettone Ance Aizsila et 16 à Miete Celus. Du côté de Wavre Ste-Catherine, Billie Massey (12 points, 13 rebonds) et Becky Massey (21 points) n’ont pu renverser la vapeur dans le dernier quart pour les filles d’Arvid Diels.

Il s’agira de la 9e finale pour Waregem qui a remporté 3 fois la Coupe de Belgique en 1990, 1991 et 2001.

L’an dernier, les Flandriennes, déjà coachées par Jan Callewaert, avaient perdu la finale de la Coupe face à Braine (95-67) à la salle Ballens de Monceau-sur-Sambre. Waregem disparaîtra la saison prochaine du paysage de l’élite féminine pour raisons financières.

L’autre demi-finale oppose Castors Braine, tenant du trophée, à Namur samedi à 17h00. La finale se jouera dimanche à 15h00.

Source: Belga