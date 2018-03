Coupe de Belgique (dames) – Namur crée la sensation en battant Braine en demi-finale pour rejoindre Waregem en finale

Namur a créé la sensation en éliminant Castors Braine, grandissime favori, en demi-finales de la Coupe de Belgique de basket féminin samedi à Vilvorde. Les Namuroises se sont imposées 63 à 61 et joueront la finale dimanche (15h00) face à Waregem. Namur s’est imposé sur le fil 63-61 (mi-temps: 38-32) face aux tenants du trophée et quadruple champion de Belgique. Les Brainoises d’Ainars Zvirgzdins ont pourtant bien commencé la partie en menant 4-13 après 5 minutes de jeu, mais les Namuroises de Philip Mestdagh ont refait leur retard dans le deuxième quart temps pour prendre les commandes. Elles meneront de dix points (59-49) à 7 minutes du terme résistant ensuite au retour de Castors Braine.

L’Américaine Brianna Day a inscrit 20 points et pris 9 rebonds alors que sa compatriote Asia Boyd a ajouté 18 unités et la meneuse espagnole Mariona Ortiz 16. Côté brainois, la Lettone Anete Steinberga a terminé avec 14 points pour 12 à l’Américaine Celeste Trahan-Davis (11 rebonds).

C’est une énorme surprise car les Brainoises restent invaincues en championnat depuis le 17 novembre 2013 et 127 rencontres de suite au lendemain d’une défaite à Namur précisément. Depuis lors, Castors Braine ne s’était incliné sur la scène belge qu’en finale de la Coupe de Belgique 2016 face à Namur encore, à Boom, alors que, ironie du sort, c’était Philip Mestdagh, le sélectionneur national, qui coachait les Brainoises.

Dimanche (15h00) en finale, Namur sera opposé à Waregem vainqueur dans la première demi-finale des Malinoises de Wavre Ste-Catherine 80 à 67.

Lauréat en 2013 et 2016, ce sera la 3e finale de Namur depuis la fusion des clubs namurois. Dans l’absolu, le club de Saint-Servais, devenu Dexia Namur, puis l’actuel Namur, a remporté 16 Coupes de Belgique.

Il s’agira de la 9e finale pour Waregem qui a remporté 3 fois la Coupe de Belgique en 1990, 1991 et 2001. L’an dernier, les Flandriennes avaient perdu la finale de la Coupe face à Braine (95-67) à la salle Ballens de Monceau-sur-Sambre. Waregem disparaîtra la saison prochaine du paysage de l’élite féminine pour raisons financières.

Source: Belga