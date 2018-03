Audi Hockey League – Remise générale de toutes les rencontres de ce dimanche 18 mars

L’Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a communiqué samedi la remise générale de toutes les rencontres programmées pour ce dimanche 18 mars en raison des conditions météorologiques. « Après consultation de certains clubs et après une analyse minutieuse de différentes sources reconnues au niveau des prévisions météo, l’ARBH a décidé de remettre toutes les rencontres planifiées ce dimanche 18/03 », a fait savoir la fédération.

Elle devra sans doute à nouveau recourir à un double week-end pour apporter une solution à son calendrier de fin de saison après la remise de cette 17e journée du championnat messieurs et la 16e du Belfius Belgian League, la compétition dames.

Jeudi et vendredi soir ont déjà permis à l’Audi Hockey League, la Division Honneur du championnat messieurs, de rattraper la journée du 25 février dernier, remise à cause du gel.

.

Source: Belga