ATP – Indian Wells – Roger Federer a craint le pire avant de venir à bout de Coric et de rejoindre la finale

Le N.1 mondial et tenant du titre Roger Federer a souffert pour décrocher samedi son billet pour la finale du premier ATP Masters 1000 de la saison, samedi à Indian Wells (7.972.535 dollars)face au Croate Borna Coric qu’il a battu en trois sets 5-7, 6-4 et 6-4 après 2h20 de jeu. Le Suisse, toujours invaincu en 2018, est revenu de loin, puisqu’il a été mené 7-5, 4-2 par son adversaire, 49e mondial à 21 ans, avant d’aligner quatre jeux de rang et d’égaliser à une manche partout.

Dans la manche décisive, Federer, 36 ans, a concédé deux fois son service, notamment dès le premier jeu, mais a réussi à le reprendre aussitôt pour la plus grande joie du public d’Indian Wells, tout acquis à sa cause.

Le huitième jeu de ce troisième set a laissé des traces dans l’esprit de Coric qui s’est offert une balle de 5-3, mais le Croate a craqué et laissé Federer revenir à 4-4 sur une double-faute.

Le Suisse, sacré à cinq reprises à Indian Wells, a définitivement écoeuré Coric, en remportant les onze derniers points du match.

« Il a fallu être patient, accepter des échanges longs sans tenter de faire des coups fantastiques et cela a marché. Avec le vent, c’était difficile de faire la différence sur un seul coup », a analysé le Bâlois.

« Borna a été très constant durant le match, il a dominé les débats du fond du court, c’était compliqué », a concédé le roi du tennis masculin.

Federer aura pour prochain adversaire l’Argentin Juan Martin del Potro (N.8) ou le Canadien Milos Raonic (N.38), opposés dans la seconde demi-finale toujours samedi.

Depuis le début de l’année, Federer a remporté ses 17 matchs et s’est adjugé l’Open d’Australie, son 20e titre du Grand Chelem, puis le tournoi de Rotterdam, ce qui lui a permis de revenir à la première place mondiale après six années d’attente.

Depuis son retour d’une blessure à un genou qui l’avait obligé à écourter sa saison 2016, le roi du tennis masculin a remporté 69 matches et concédé seulement cinq défaites.

.

Source: Belga