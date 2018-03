Utiliser un podomètre peut-il avoir des effets bénéfiques sur la santé ?

Une étude s’est intéressée aux effets durables sur la santé de l’utilisation d’un podomètre.

De nouvelles recherches britanniques montrent que le fait de porter un podomètre pour compter son nombre de pas quotidiens peut avoir des effets bénéfiques sur la santé jusqu’à quatre ans après l’avoir utilisé.

Cette étude, menée par des chercheurs des universités londoniennes de Brunel St George, ont examiné le suivi sur le long terme de deux tests cliniques sur les effets du podomètre sur l’activité physique.

Plus de pas par jour et plus d’activité physique modérée

Le premier essai clinique avait été mené sur 1.023 adultes sédentaires âgés de 45 à 75 ans, qui avaient pris part à un programme de 12 semaines les encourageant à plus marcher. On a confié un podomètre à chaque participant et on a divisé ces derniers en trois groupes.

Le premier groupe de sujets suivait des séances avec une infirmière qui leur expliquait comment augmenter leur activité, le deuxième groupe recevait des conseils du même type par courrier, alors que le troisième groupe, le groupe témoin, ne recevait aucune information.

Les scientifiques ont trouvé que trois années plus tard, les participants qui avaient reçu des infos, soit par le biais d’une infirmière ou par des documents, continuaient à marcher plus, 600 pas de plus par jour et 24 minutes d’activité physique modérée/soutenue par semaine, par rapport aux personnes du groupe témoin.

Lors d’un autre test, les chercheurs ont suivi 298 adultes âgés de 60 à 75 ans. Ils sont encore une fois arrivés à la conclusion que les participants qui avaient été coachés par une infirmière étaient plus actifs quatre ans plus tard, enregistrant 400 pas quotidiens supplémentaires et 33 minutes de plus d’activité physique soutenue par semaine.

Des effets sur le long terme

Le professeur Christina Victor a commenté ces résultats en expliquant que ces tests étaient la première preuve claire que l’utilisation d’un podomètre pouvait avoir des effets bénéfiques sur le long terme, pouvant aller jusqu’à 45 mois plus tard.

« Nous savions grâce à des études précédentes que le fait de porter un podomètre pouvait aider à augmenter l’activité des personnes sur le court terme », a expliqué le professeur Victor. « Mais pour que les bienfaits sur la santé liés à une augmentation de l’activité (comme la baisse du risque des maladies cardiaques, des attaques et du diabète de type 2), il est nécessaire que les personnes soient plus actives sur le long terme ».

Et de préciser que ces nouvelles recherches permettent de montrer que « des conseils simples sur l’utilisation régulière d’un podomètre (…) peuvent augmenter l’activité physique trois à quatre années plus tard. »

Ces résultats sont parus en ligne dans la revue PLOS Medicine.