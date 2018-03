Test Scribblenauts Showdown – Jouez avec les mots sur Switch, PS4 et Xbox One

Depuis 2009, Scribblenauts invite les joueurs à jouer avec les mots. Avec l’épisode Showdown, la licence s’invite pour la première fois sur les trois consoles de salon actuelles: la PS4, la Xbox One et la Switch.

L’occasion de découvrir un jeu vraiment original et amusant. En solo contre l’IA ou jusqu’à quatre joueurs, vous pouvez participer à 25 mini-jeux répartis en deux catégories. Les épreuves reposant sur la rapidité sont assez classiques. Elles consistent par exemple à frapper le plus rapidement possible sur une piñata ou à se lancer un réveil pour ne pas l’avoir entre les mains quand il sonne.

C’est avec les épreuves faisant appel à la créativité que Scribblenauts Showdown prend tout son sens. Le jeu repose sur un dictionnaire de 30.000 mots. Il suffit d’écrire son idée pour qu’elle apparaisse à l’écran. Une épreuve consiste à boucher un trou noir le plus rapidement possible à l’aide de déchets récupérés par une fusée dirigée par le joueur. Au début de l’épreuve, une lettre est choisie au hasard et à partir de celle-ci les joueurs doivent trouver l’objet le plus gros possible pour boucher un trou noir. Par exemple, si la première lettre est un D, un dinosaure sera beaucoup plus efficace qu’un dalmatien et plus encore qu’un dé à coudre.

Heureusement, il n’est pas nécessaire pour autant de connaître le dictionnaire sur le bout des doigts. Une fois les trois premières lettres choisies, le jeu donne une série de propositions qui permet de trouver des objets insoupçonnés. Chaque partie permet de débloquer des nouveaux éléments pour créer des personnages toujours plus loufoques. Les graphismes sont fidèles à la série, minimalistes et simplistes, mais mignons et colorés.

Proposé à moins de 40 €, Scribblenauts Showdown est une excellente surprise et réserve des parties endiablées et de nombreux fous rires.