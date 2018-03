Cuisiner les légumes avec des herbes et des épices pourrait encourager les collégiens et les lycéens à plus les apprécier, à en croire une étude américaine qui permettrait ainsi de réduire le gâchis de nourriture dans les cantines scolaires et d’encourager les jeunes à manger plus sainement.

Des chercheurs de la Penn State University ont demandé à des jeunes de 14 à 18 ans, scolarisés dans des écoles publiques de Pennsylvanie, de noter à quel point ils aimaient certaines variétés de légumes soit servies natures ou assaisonnées avec un mélange d’épices et d’herbes aromatiques.

L’équipe a mené huit différents tests gustatifs différents pendant la pause déjeuner des participants, à raison d’un légume par test. Environ 100 adolescents ont participé à chaque test, certains ayant pris part à plusieurs.

L’assaisonnement, la clé pour faire manger plus de légumes aux ados ?

On a demandé aux participants de goûter des plats de légumes préparés avec un peu d’huile et du sel, et d’autres préparés avec un mélange d’herbes et d’épices adapté à chaque légume.

Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les étudiants préféraient les versions assaisonnées de chaque légume, sauf pour les patates douces.

Les versions assaisonnées du maïs et des petits pois, des haricots noirs, du chou-fleur, du brocoli, des haricots verts et de deux types de carottes ont toutes été plus appréciées que les versions natures, même si les étudiants découvraient pour la première fois certains des assaisonnements.

De l’huile et du sel

« Je pense que si les écoles mettaient en pratique ces simples recettes, elles pourraient être plus appréciées que les plats simplement servis avec de l’huile et du sel », a noté Kathleen Keller, maître de conférence en sciences nutritionnelles.

« Lorsque nous avons parlé aux étudiants, nous avons appris que la chose la plus importante pour eux lorsqu’ils mangeaient des légumes était le goût », a précisé le professeur Keller. Cette dernière a aussi ajouté que ces résultats pouvaient non seulement intéresser les collectivités qui réduiraient ainsi le gâchis alimentaire, mais aussi les parents.

« Je suis partisane de l’utilisation des épices et des herbes aromatiques, même pour les jeunes enfants ou les nourrissons », a noté Kathleen Keller. « On peut ajouter de petites doses d’herbes et d’épices aux purées pour bébés pour qu’ils s’habituent aux arômes de la famille. Si vous allez utiliser ces aliments dans les préparations pour toute la famille par la suite, il n’est pas logique de les éviter lorsque les enfants sont petits. »

Les résultats de cette étude sont consultables sur Food Quality and Preference.