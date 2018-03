Un professeur canadien recrée une bière égyptienne du 4e siècle

Un enseignant canadien s’est associé à une brasserie pour recréer une bière du IVe siècle afin d’apprendre le procédé de fabrication utilisé dans le monde antique.

Mais la cervoise s’est avérée «trop aigre à mon goût», a expliqué à l’AFP Matt Gibbs, spécialiste de l’histoire hellénistique et romaine à l’université de Winnipeg au Manitoba (centre).

« Nos palais ont changé avec le temps »

«Cela faisait partie de l’expérience qui consistait à mesurer à quel point nos palais ont changé avec le temps car, par exemple, il y a du sucre dans presque tout maintenant», a-t-il expliqué.

M. Gibbs et la brasserie Barn Hammer de Winnipeg sont partis d’une recette écrite par un alchimiste en Egypte au IVe siècle. Ils ont moulu de la farine d’orge à la main et ajouté de l’eau pour faire du pain au levain. Il leur a fallu 18 heures pour cuire les pains à feu très doux afin de garder les enzymes du levain vivantes. «Les fours d’aujourd’hui chauffent trop fort», déplore M. Gibbs en expliquant avoir passé «la journée à allumer et éteindre le four pour que le pain cuise à basse température».

#UWinnipeg classicist Dr. Matt Gibbs (@m_a_gibbs) has teamed up with @BarnHammerBeer to bring the beverages of the ancient world into the 21st century: https://t.co/cHzl0BdAyB pic.twitter.com/E32V61YKdX — UWinnipeg (@uwinnipeg) March 13, 2018

Un procédé de fabrication quasi inchangé

Le pain a ensuite été submergé dans un fermenteur pendant deux semaines, s’apparentant d’abord à un lait battu avant de révéler une jolie teinte dorée.

«Ce n’était pas si mauvais, mais ça n’avait pas vraiment le goût de la bière, comme le décrivent la plupart des gens», a dit Brian Westcott, copropriétaire de la brasserie, dans un communiqué.

M. Gibbs s’est néanmoins dit «surpris» de constater à quel point le procédé de base de fabrication de la bière semble avoir si peu changé au fil des siècles, comparé à celui des brasseries artisanales d’aujourd’hui.

Pour l’heure, les associés ne comptent pas offrir leur bière au public. Mais M. Gibbs prévoit maintenant de faire de l’hydromel selon une recette d’un sénateur romain du Ier siècle de l’ère moderne.