Visite d’État au Canada – Il sera plus facile aux étudiants francophones d’aller étudier au Québec

Il devrait être plus facile à l’avenir, pour les étudiants belges francophones, de faire une partie ou l’intégralité de leurs études universitaires au Québec. C’est en tout cas avec cette intention que le Ministre-Président de Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, et le Premier Ministre du Québec Philippe Couillard ont signé jeudi à Montréal, dans le cadre de l’actuelle visite d’Etat au Canada, une « déclaration commune ».

Dans ce texte qui traite de mobilité étudiante au niveau universitaire, communauté française et Québec s’engagent à négocier dans les prochains mois, en vue d’une entente internationale qui devrait entrer en vigueur en 2019, indique le service de presse du ministre-président de FWB. Concrètement, les étudiants belges francophones devraient « bénéficier d’un tarif de minerval réduit, à l’instar du système offert aux étudiants français par les autorités du Québec », précise Rudy Demotte.

source: Belga