Philippe Clément (Genk): « On est prêt pour vivre une soirée grandiose samedi ! »

« Je crois que la soirée de demain (samedi, ndlr) sera l’une des plus belles de l’histoire du club » , a prédit l’entraîneur du Racing Genk Philippe Clément vendredi en salle de presse, à la veille de la finale de la Coupe de Belgique de football contre le Standard. « On est prêt à tout donner pour que cela se termine en happy end. Je suis confiant car j’ai un bon sentiment. Notre jeu à fait ses preuves et on peut battre tout le monde, donc aussi le Standard. Ce n’est pas notre première finale, mais bien pour la plupart des joueurs. C’est donc dommage de n’avoir pas pu s’entraîner sur ce grand terrain du Stade Roi Baudouin à cause de cette bâche, et ce le serait encore plus de devoir jouer ce match sur une pelouse gelée samedi. Parce que, sur le papier, la rencontre s’annonce de haut niveau. Genk, le Standard, qui s’est bien renforcé avec Mehdi Carcela au mercato d’hiver, et La Gantoise sont en effet les meilleures équipes du championnat depuis un certain temps… », conclut Philippe Clément.

Source: Belga