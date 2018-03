Moscou: une plaque commémorative à la mémoire de l’opposant Nemtsov assassiné en 2015

Une plaque commémorative a été inaugurée vendredi à Moscou sur la façade de l’immeuble où habitait Boris Nemtsov, le leader d’opposition russe assassiné il y a trois ans au pied du Kremlin. « Dans cet immeuble a habité Boris Nemtsov, un homme politique remarquable, tué le 27 février 2015 », peut-on lire sur cette petite plaque accrochée par le fils de l’opposant, Anton Nemtsov, en présence de dizaines de journalistes et de personnalités de l’opposition.

« On a enfin immortalisé la mémoire d’une grande personnalité qui a été tuée pour ses vues politiques », a déclaré, lors de la cérémonie, Ksenia Sobtchak, journaliste de télévision proche de l’opposition libérale et candidate à l’élection présidentielle du 18 mars.

Fin février, des milliers de Moscovites ont défilé à Moscou pour rendre hommage à Boris Nemtsov, en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Je n’ai pas peur » et « Nous nous souvenons, nous ne pardonnerons pas ».

Boris Nemtsov, qui jouait un rôle important dans l’opposition à Vladimir Poutine et avait été vice-premier ministre à l’époque du président Boris Eltsine, a été abattu de quatre balles dans le dos en pleine rue le 27 février 2015.

En juillet 2017, cinq Tchétchènes, originaires des républiques musulmanes de Tchétchénie et d’Ingouchie, dans le Caucase russe, ont été condamnés pour ce meurtre à des peines de 11 à 20 ans de prison par un tribunal de Moscou.

A l’issue du procès, la famille de la victime avait cependant dénoncé un « fiasco total » de la justice, qui n’est notamment pas parvenue à retrouver le commanditaire.

