L’IRM met en garde contre des conditions glissantes sur les routes

L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit de faibles précipitations sous forme de neige fondante puis de neige en seconde partie de nuit et samedi matin, indique-t-il vendredi. Les conditions pourront donc être glissantes sur les routes. L’IRM lance un « avertissement jaune » pour la fin de la nuit prochaine et la matinée de samedi. Les conditions au sol pourront être glissantes, soit à cause de quelques centimètres de neige fraîche, soit à la suite de pluie, localement verglaçantes, soit à cause de plaques de givre. Il est conseillé aux automobilistes de garder des distances de freinage suffisantes et de modérer leur vitesse.

Source: Belga