Les sciences à la portée de tous en Fédération Wallonie-Bruxelles

Pas moins de 400 activités sont programmées dans le cadre du Printemps des Sciences qui se déroule en Fédération Wallonie-Bruxelles, du 19 au 25 mars prochains, sur le thème « Fiction? ». Il s’agit du plus grand événement de vulgarisation des sciences et techniques, a indiqué vendredi le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt, à l’occasion de son passage au CHU de Liège où des étudiants ont assisté à une séance de dissection de cerveau.

L’événement, qui en est à sa 17e édition, fédère des acteurs de l’enseignement (universités et hautes écoles) et de la recherche ainsi que de nombreux musées et associations. Il est organisé dans plus de dix villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2017, près de 30.000 élèves, dont plus de la moitié étaient issus du secondaire, et près de 14.000 personnes issues du grand public ont pris part aux différentes activités.

« Que l’on se destine ou non à une carrière scientifique, l’apprentissage des sciences permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, d’explorer les différentes pistes qui doivent mener à une société plus respectueuse, plus juste et plus solidaire en développant, notamment, un esprit critique. L’éveil et l’apprentissage des sciences sont essentiels et ce, dès le plus jeune âge jusqu’aux bancs de l’université. Quant à ceux qui veulent en faire leur métier, il est important de rappeler que les filières scientifiques mènent, presque automatiquement, à un emploi de qualité », souligne le ministre Marcourt.

Des ateliers interactifs, démonstrations, conférences, visites, expositions et d’autres activités diverses sont au programme de cette édition 2018, qui propose d’explorer les liens fascinants entre le réel et l’imaginaire. A Liège, le moment fort de la semaine est l’exposition interactive qui se tiendra les 24 et 25 mars à l’institut de zoologie.

Le programme complet du Printemps des sciences est disponible via le lien http://www.sciences.be/evenements/printemps-des-sciences/.

Source: Belga