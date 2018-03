Les labos de l’UCL ouverts au public pour le Printemps des sciences

L’Université catholique de Louvain (UCL) participera au « Printemps des Sciences », organisé du 19 au 25 mars, sur ses sites de Louvain-la-Neuve, Woluwe et Saint-Gilles. Via une série d’animations et d’activités – dont certaines seront inédites -, les scientifiques tenteront de faire partager leur passion auprès d’élèves du primaire et du secondaire et du grand public. Au programme notamment, la possibilité de résoudre une (fausse) enquête criminelle grâce à la biologie ou la visite de laboratoires et de lieux qui ne sont habituellement pas accessibles au grand public. Une des nouvelles activités proposées par l’UCL sera de résoudre une enquête fictive. Les participants devront trouver des indices en tirant parti de différentes facettes de la biologie: analyse des insectes sur les habits de la victime, de l’ADN, du groupe sanguin, l’étude des plantes…

L’UCL organisera aussi des « cafés des sciences » au cours desquels le public pourra rencontrer six chercheurs lors d’une sorte de speed dating, et poser des questions sur leur parcours, le choix des études… Des ateliers pour fabriquer des produits cosmétiques seront également organisés.

Par ailleurs, l’université ouvrira exceptionnellement ses « chambres propres » où sont fabriquées des puces électroniques comme celles utilisées dans les GSM. Le cyclotron de Louvain-la-Neuve sera également ouvert.

Toutes les activités du programme (visites, conférences, jeux, spectacles…) sont gratuites mais les inscriptions sont souhaitées sur le site internet uclouvain.be/printemps-des-sciences.

Source: Belga