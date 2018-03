La transparence dans l’attribution de logements publics sera très bientôt renforcée

Le parlement bruxellois a donné son feu vert vendredi à l’unanimité à plusieurs mesures qui renforceront la transparence dans l’attribution de logements publics à Bruxelles.

Couchées dans une ordonnance dont le projet a été élaboré par la ministre du Logement Céline Fremault (cdH), celles-ci prévoient notamment la mise en place de commissions d’attribution indépendantes – une par commune et une par CPAS. Ces instances rendront des avis sur l’attribution des logements dépendant de ces pouvoirs locaux.

La définition d’opérateur public a été élargie de manière à intégrer toutes les structures satellites des CPAS dont une échappait encore au contrôle de la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB). De facto, il n’était pas sûr non plus que les logements dont ce type de structures, hors radar, a la charge respectaient les règles du Code du logement.

Autre volet de l’ordonnance: la mise en place d’un contrôle systématique par la SLRB des rémunérations et avantages des directeurs des Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) en charge de la gestion des milliers de logements sociaux de la capitale. Plus largement, le contrôle de la gestion des SISP sera accentué par l’ouverture de celles-ci à des représentants de l’opposition dans l’ensemble des communes qui y détiennent des parts. Le texte fixe également la base légale pour établir des règles et barèmes encadrant les rémunérations et avantages des dirigeants de SISP.

