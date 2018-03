Juventus-Real Madrid et Liverpool-Manchester City en tête d’affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions

Tweet on Twitter

Le premier choc de ce tirage verra s’opposer la Juventus et le Real Madrid. Il verra Zinedine Zidane retourner à Turin où il a connu la gloire comme joueur avant de rejoindre le Real. Le FC Barcelone de Thomas Vermaelen hérite d’un tirage assez favorable puisqu’ils rencontreront l’AS Rome de Radja Nainggolan. Séville ne sera pas favori face au Bayern Munich, qui pourrait être champion d’Allemagne dès ce week-end. Le dernier match sera un choc anglais entre Liverpool et Manchester City. Le « Red » Simon Mignolet, s’il joue, rencontrera deux autres Diables Rouges Kevin De Bruyne et Vincent Kompany. Le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions a eu lieu à 12h au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

Andriy Shevchenko, légende du football ukrainien ayant évolué sous les couleurs de l’AC Milan et de Chelsea, a été désigné pour effectuer ce tirage aux côtés de Giorgio Marchetti, secrétaire général de l’UEFA.

Les matchs aller de ces quarts de finale auront lieu les 3 et 4 avril. Les matchs retour sont programmés pour la semaine d’après, les 10 et 11 avril.

La finale aura lieu le 26 mai 2018 à Kiev, ville dans laquelle Shevchenko a effectué ses débuts professionnels.

Source: Belga