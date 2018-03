Handzame Classic: le Colombien Hodeg s’offre sa première victoire professionnelle

Le jeune Colombien Alvaro Hodeg a remporté la Handzame Classic (1.HC), vendredi. Après 204,1 km de course entre Bredene et Handzame, le coureur de Quick-Step Floors a devancé au sprint le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Sky), vainqueur l’an passé, et l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Le premier Belge est Kenny Dehaes (WB-Aqua Protect-Veranclassic), sixième. Un groupe de neuf coureurs, comprenant notamment les Belges Dennis Coenen (Cibel-Cebon) et David Boucher (Tarteletto-Isorex), s’est échappé après une trentaine de kilomètres. Les échappés ont compté six minutes d’avance. Malgré une dernière tentative du Néerlandais Oscar Riesebeek (Roompot-Nederlandse Loterij), le regroupement général s’est opéré à 10 km de la ligne.

Une chute impliquant notamment Florian Sénéchal (Quick-Step Floors) est survenue à 7 km de l’arrivée. Au sprint, Hodeg s’est montré le plus rapide, privant Halvorsen d’une deuxième victoire de rang à Handzame.

Professionnel depuis cette saison, Hodeg, 21 ans, décroche son premier succès. Il est le deuxième jeune coureur de Quick-Step Floors à s’imposer en trois jours après le Néerlandais Fabio Jakobsen, 21 ans, vainqueur de la Nokere Koerse mercredi.

Source: Belga