Forum voyeuriste: mandat d’arrêt prolongé pour le suspect

L’entraîneur gantois de jeunes qui avait filmé des femmes dans les vestiaires du complexe sportif de HoGent et avait publié les images sur un forum voyeuriste, reste sous mandat d’arrêt. La chambre du conseil a décidé vendredi de libérer l’homme sous conditions, mais le parquet a interjeté appel. La police avait reçu plusieurs plaintes à propos d’images voyeuristes de femmes prises dans les vestiaires du complexe sportif de la haute école. Mike D. B., un Gantois de 41 ans, a été interpellé lundi après-midi à la suite de trois perquisitions. Il a été entendu par la police et a fait des aveux. Il a reconnu avoir filmé des femmes et être l’utilisateur du compte sur le forum voyeuriste. Le juge d’instruction l’a placé mardi sous mandat d’arrêt.

La chambre du conseil a décidé vendredi de libérer l’homme sous conditions, mais le parquet a interjeté appel. L’homme comparaîtra dans les deux semaines devant la chambre des mises en accusation de Gand qui devra ensuite se prononcer sur sa détention.

Les enquêteurs ont lancé un appel public afin que de nouvelles victimes potentielles puissent se manifester. L’enquête est donc toujours en cours. De son côté, le suspect veut continuer à collaborer à l’enquête, a fait savoir son avocate, Me Sofie Vermeir. « Il doit se faire suivre par un psychiatre et ne peut pas entrer en contact avec les victimes. Il ne peut plus surfer sur internet. Mon client doit être aidé et il en est bien conscient. Il est dégoûté de lui-même et sait très bien ce qu’il a fait subir à ses victimes », a déclaré l’avocate.

Ces conditions ont été acceptées par la chambre du conseil pour sa remise en liberté, mais la chambre de mise en accusation pourrait en imposer d’autres et prolonger la détention.

Source: Belga