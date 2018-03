Ex-espion empoisonné – Emmanuel Macron inaugure le Salon du livre en ignorant le pavillon russe

Signe de l’accès de tension avec Moscou, le président français Emmanuel Macron a boudé jeudi lors de l’inauguration du Salon du Livre de Paris, le pavillon officiel de la Russie, pays invité d’honneur de cette manifestation littéraire. « J’ai décidé de ne pas me rendre sur le site officiel de la Russie (…) en solidarité avec nos amis britanniques », a justifié le président à l’issue d’une visite de trois heures. Le président faisait ainsi référence à l’affaire de l’ex-espion empoisonné en Angleterre, qui a pris des allures de confrontation est-ouest. « Il était hors de question que je me rende sur un site officiel, nous allons nous concerter dans les prochains jours. Et nous verrons les réponses qu’il convient d’apporter à cette agression sur le sol de nos alliés britanniques », a expliqué M. Macron. « Il n’était donc pas envisageable d’être ce soir sur le stand officiel de la Russie, par contre je tiens à redire ici combien il est important de poursuivre le dialogue avec les intellectuels, avec les auteurs, avec la société civile, avec les musiciens, avec toutes celles et ceux qui portent la force de ce peuple et qui d’ailleurs parfois s’opposent avec beaucoup de courage contre tous les excès du régime en place », a souligné le président.

Il a aussi indiqué qu’il parlerait avec son homologue russe Vladimir Poutine. « Je parle à tout le monde. Et je serai très clair », a-t-il dit.

Le chef de l’Etat avait indiqué à la mi-journée qu’il annoncerait « dans les prochains jours (des) mesures ». Sans préciser si ces mesures viseraient Moscou, il avait affirmé que « tout porte à croire que la responsabilité est attribuable à la Russie ».

Préparé depuis des mois, le Salon met en avant cette année le renouveau des lettres russes. Trente-huit auteurs russes y ont été invités dont Zakhar Prilepine ou encore Ludmila Oulitskaïa, lauréate du prix Médicis étranger en 1996.

source: Belga