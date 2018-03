Craignant une forte abstention, Poutine appelle les Russes à aller voter

Tweet on Twitter

Le président Vladimir Poutine s’est adressé aux Russes, dans une vidéo diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi, pour les appeler à aller voter dimanche lors d’un scrutin pour lequel le Kremlin craint une forte abstention. « Pour qui voter, comment appliquer son droit à un choix libre, relèvent de la décision personnelle de chacun. Mais si l’on se soustrait à ce choix, alors ce choix essentiel et déterminant sera fait sans que votre avis a été pris en compte », a déclaré M. Poutine dans cette adresse diffusée par la chaîne russe RT. « Je suis convaincu que chacun d’entre nous se soucie du destin de notre pays natal. C’est pourquoi je m’adresse à vous en vous demandant de vous rendre dans les bureaux de vote dimanche. Usez de votre droit à choisir l’avenir », a-t-il ajouté.

Face à ce scrutin qui semble joué d’avance, le Kremlin craint une abstention élevée qui affaiblirait la légitimité du résultat, et a multiplié les mesures et les consignes pour inciter les Russes à aller voter le 18 mars.

« Dans un régime autoritaire qui se dit démocratique, l’élection constitue un enjeu en soi. Il s’agit à la fois de réaffirmer l’image d’un pays démocratique adressée au monde extérieur, tout en s’assurant du soutien de la population et de son adhésion au régime », estime la chargée de cours en sciences politiques à l’ULB et spécialiste de la Russie, Aude Merlin. Le taux de participation à l’élection présidentielle de ce dimanche 18 mars sera crucial pour Vladimir Poutine, selon l’experte.

Déclaré inéligible en raison d’une condamnation judiciaire qu’il dénonce comme orchestrée par les autorités, le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a appelé les Russes à boycotter l’élection.

Le chef du Kremlin bénéficie d’une large avance sur ses concurrents, avec près de 70% des intentions de vote. Face à lui, on retrouve sept autres candidats. Les plus populaires d’entre eux sont l’ultranationaliste Vladimir Jirinovski (LDPR), crédité de seulement 6%-7% des voix et Pavel Groudinine (Parti Communiste), avec près de 7%-8%.

source: Belga