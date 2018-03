Au moins quatre morts dans l’effondrement d’un pont à Miami

Au moins quatre personnes sont mortes dans l’effondrement spectaculaire d’un pont venu s’écraser sur des véhicules circulant sur une autoroute à Miami, a annoncé jeudi soir le chef des pompiers de cette mégapole américaine. « Nous avons localisé jusqu’à quatre victimes, quatre personnes décédées », a déclaré Dave Downey, lors d’une conférence de presse. Les secouristes ont encore espoir de retrouver des survivants, selon le maire adjoint de Miami Dade, Maurice Kemp. Les sauveteurs « travaillent d’arrache-pied (…) afin de déterminer combien de victimes sont à déplorer et en sauver autant que nous pouvons », a-t-il dit aux journalistes.

Le sénateur de Floride Bill Nelson avait plus tôt laissé entendre sur la chaîne Fox News avoir été informé d’un bilan « allant de six à 10 morts », sans préciser ses sources.

Huit voitures ont été prises au piège lors de l’effondrement du pont sur cette autoroute à six voies, ont indiqué les pompiers dans l’après-midi.

Une centaine de pompiers, dont des brigades canines, ont été déployées, selon les autorités.

Deux entreprises, MCM Construction et FIGG Bridge Design, avaient travaillé ensemble à la construction du pont. « Nous coopérerons totalement avec les autorités pour comprendre ce qu’il s’est passé, et pourquoi. En 40 ans d’histoire, rien de tel n’est jamais arrivé », a déclaré FIGG Bridge dans un communiqué.

Le pont, posé samedi, n’était pas encore ouvert au public. Selon le journal local « Miami Herald » qui lui avait consacré un article le week-end dernier, l’ouvrage pesait 950 tonnes et devait être fini en 2019.

source: Belga