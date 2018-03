La diversité au sens large

BNP Paribas Fortis veut attirer et retenir des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, chacun avec sa propre expérience. Pour promouvoir une culture inclusive, la banque organise des actions originales.

Chaque année depuis 2014, la banque organise une ‘Semaine de la Diversité’, avec le soutien des nombreux réseaux qui se sont constitués au sein de l’entreprise. Comme MixCity (qui défend l’égalité hommes-femmes), O2 (pour les collègues de plus de 50 ans) ou encore ‘Ability’, pour les collaborateurs concernés par le handicap, et ‘Pride’, pour les collaborateurs LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuel et Transgenre) et leurs alliés.

Lors de la Semaine de la Diversité 2017, les membres de ces réseaux ont été invités à un événement original, auquel assistaient aussi les membres de la direction, des collègues des agences ou encore des syndicats. L’objectif: montrer que nous avons tous quelque chose en commun. Découvrez cette vidéo, qui a déjà fait plus de 200.000 vues sur Facebook!