Johan Walem sélectionne 22 jeunes Diables pour le match capital contre la Hongrie

Johan Walem a annoncé vendredi à Tubize sa sélection de 22 joueurs pour les deux rencontres de l’équipe nationale belge espoirs, le 22 mars aux Pays-Bas (amical) et le 26 mars contre la Hongrie en qualifications à l’Euro 2019 U21.

Le lundi 26 mars, les Diablotins recevront la Hongrie à Louvain dans leur 7e match de qualification à l’Euro U21 organisé en 2019 en Italie et à Saint-Marin. Les troupes de Walem sont en tête du groupe avec 14 points, mais leurs poursuivants, la Hongrie justement et la Suède, ont disputé deux rencontres de moins. Hongrois et Suédois totalisent 8 points en quatre rencontres. Le match contre la Hongrie sera dès lors très important, d’autant que les jeunes Belges termineront leurs qualifications par trois déplacements, à Malte (7 septembre), en Hongrie (11 septembre) et en Suède (16 octobre).

Pour préparer ce match, les Belges disputeront un amical aux Pays-Bas, à Doetinchem, le 22 mars. Les neuf vainqueurs de groupes se qualifient directement et les quatre meilleurs deuxièmes disputeront les barrages pour tenter d’obtenir les deux derniers tickets disponibles pour l’Italie et Saint-Marin qui organisent l’événement. L’Italie est qualifiée d’office alors que Saint-Marin doit passer par les qualifications.

Ce championnat d’Europe espoirs sert de qualification aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo.

La sélection des Espoirs belges:

Gardiens (3): Ortwin De Wolf (Lokeren), Nordin Jackers (Genk), Jens Teuckens (Antwerp)

Défenseurs (8): Maximiliano Caufriez (Waasland-Beveren), Elias Cobbaut (FC Malines), Dion Cools (Club Bruges), Wout Faes (Excelsior/P-B), Senna Miangue (Cagliari/Ita), Samy Mmaee (Maastricht/P-B), Jur Schryvers (Waasland-Beveren), Dries Wouters (Genk)

Milieux de terrain (6): Samuel Bastien (Chievo/Ita), Alexis De Sart (Saint-Trond), Dodi Lukebakio (Watford/Ang), Julien Ngoy (Walsall/Ang), Aristote Nkaka (KV Ostende), Stephane Omeonga (Genoa/Ita)

Attaquants (5): Landry Dimata (Wolfsburg/All), Aaron Leya Iseka (Zulte Waregem), Isaac Mbenza (Montpellier/Fra), Obbi Oulare (Antwerp) et Siebe Schrijvers (Genk).