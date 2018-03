Aux Philippines, l’illégalité du divorce appauvrit les plus vulnérables

Pour les Philippins aisés comme le parlementaire Pantaleon Alvarez, il est possible d’échapper à un mariage malheureux, à condition d’y mettre le prix. Mais pour les plus pauvres et les plus vulnérables, c’est quasiment impossible.

Avec le Vatican, les Philippines catholiques sont le seul endroit au monde où le divorce est illégal. Pour les 100 millions de Philippins, quitter une union qui a mal tourné relève d’un long et parfois humiliant chemin de croix, sans parler de l’aspect financier.