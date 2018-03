Dites-le avec votre sac à main!

Assortis à votre tenue, les bons accessoires font toute la différence. Qui plus est, vous pouvez les rendre encore plus personnels. Puisez votre inspiration chez Veritas et utilisez votre créativité pour customiser vos chaussures et sacs à main dans le style qui est le vôtre.

Faites de votre sac à main votre veritable carte de visite. Première étape: choisissez votre sac. Un sac à bandoulière sable avec des hiéroglyphes, un clutch à l’effet brillant, une pochette fuchsia ou un shopper kaki. Customisez-les avec des lanières, des porte-clés ou des patches. Il vous en faut plus? Optez pour une bonne dose de fun, avec des broches ananas, cactus ou bâton de rouge à lèvres, ou appliquez des autocollants aux motifs d’animaux sympas ou des citations amusantes.

Montrez aussi qui vous êtes avec vos chaussures. Des fleurs, des lacets colorés, des ailes brillantes et même des cils pour vos sneakers: tout est possible!

Sacs à mains et chaussures -20%*

*Valable du 16/03 au 22/03/2018 inclus. Non cumulable avec d’autres promotions.