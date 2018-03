Une peine de 15 ans de prison requise à l’encontre d’Hicham Diop

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le procureur fédéral Bernard Michel a requis, jeudi après-midi, devant la cour d’appel de Bruxelles, une peine de 15 ans de prison à l’encontre d’Hicham Diop. Ce dernier est prévenu pour tentative d’assassinat dans un contexte terroriste après s’en être pris à deux policiers à Schaerbeek en octobre 2016. En première instance, il avait été reconnu coupable uniquement de coups et blessures prémédités causant une incapacité de travail temporaire et condamné à 9 ans de prison. Le procureur fédéral a estimé que la tentative d’homicide était établie étant donné que les victimes avaient été touchées au niveau d’organes vitaux. Il a également estimé que, comme l’avait dit le premier juge, la préméditation était établie parce que différentes armes blanches avaient été retrouvées dans le coffre de la voiture d’Hicham Diop. Concernant la circonstance de terrorisme, le procureur a déclaré en parlant du prévenu qu' »avec ses armes, son parcours et ses connaissances, il y a à réfléchir ».

Hicham Diop, un homme âgé de 43 ans, avait agressé deux policiers à Schaerbeek le 5 octobre 2016, les frappant avec un couteau. Les agents avaient tous deux été admis à l’hôpital mais avaient pu le quitter le soir même. Peu après l’agression, une autre patrouille de police était intervenue. Hicham Diop était parvenu à assomer un des policiers et à lui voler sa matraque. Un autre agent lui avait alors tiré dans la jambe. Malgré cette blessure, cinq agents avaient été nécessaires pour maîtriser l’agresseur.

Selon les avocats d’Hicham Diop, son acte est à mettre en relation avec des faits remontant à 2011, lorsqu’il avait été renversé par un véhicule de la police fédérale, mais aussi avec le décès tragique de sa fille ainsi qu’avec une surconsommation de médicaments.

Source: Belga