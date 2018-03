Optima: Jeroen Piqueur doit rembourser 20 millions d’euros

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Jeroen Piqueur, ancien patron de la banque en faillite Optima, doit verser la garantie de 20 millions d’euros, a ordonné jeudi le tribunal de première instance de Gand. Les curateurs de la banque souhaitaient récupérer la somme, tandis que la défense de M. Piqueur affirmait qu’il n’y était pas tenu. Jeroen Piqueur conteste la garantie de 20 millions d’euros qu’il a contractée à partir de son propre patrimoine et dont a bénéficié Optima en 2014. Selon lui, cette garantie devait servir dans le cadre du démantèlement de la banque et il ne doit dès lors pas respecter son engagement car la faillite a été provoquée par la Banque nationale de Belgique (BNB).

Benedicte Schumacher, la femme de Jeroen Piqueur, avait déjà demandé devant le tribunal de la famille l’annulation de l’obligation de garantie car les 20 millions d’euros auraient appartenu tant à M. Piqueur qu’à elle. Le tribunal a rejeté cette demande, car il s’agissait d’une obligation unilatérale qui ne pesait pas sur l’intérêt de la famille.

Un enregistrement vidéo que la BNB a réalisé en 2014 et dans lequel Jeroen Piqueur accepte le principe de la garantie de 20 millions d’euros démontre, selon son avocat, que celui-ci ne serait pas d’application en cas de faillite.

« Il y avait une contrainte psychologique de la part du gouverneur. Mon client devait signer ou bien un commissaire spécial venait » chez Optima, a expliqué Me Van Obberghe. Jeroen Piqueur « a commis des erreurs stratégiques et commerciales mais pas en matière de responsabilité. Optima n’aurait pas dû être déclarée en faillite. La vidéo et l’échange de lettres de la Banque nationale confirment que la garantie est éteinte ou qu’elle ne concerne que le règlement des activités bancaires. »

Le tribunal n’a pas suivi la ligne de la défense et a ordonné que M. Piqueur devait payer 20 millions d’euros. La défense va probablement faire appel.

Source: Belga