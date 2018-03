Loïc Vliegen va manquer les classiques printanières suite à une fracture du scaphoïde

Tweet on Twitter

Âgé de 24 ans, Loïc Vliegen peut faire une croix sur les classiques printanières. Le courueur de BMC a heurté une voiture mercredi soir après le contrôle anti-dopage lors de la Nokere Koerse et souffre d’une fracture du scaphoïde gauche.

« Loïc avait été tiré au sort pour le contrôle anti-dopage. Il est revenu en vélo vers le bus de l’équipe qui était garé un peu plus loin lorsqu’un chauffeur a quitté sa bande. Vliegen n’a pas pu l’éviter et a chuté lourdement sur l’asphalte. Les examens médicaux ont montré qu’il souffre d’une fracture du scaphoïde gauche », a expliqué Klaas Lodewyck, le directeur sportif. « Il devait normalement participer au Handzame Classic avant le Tour de Catalogne et les classiques ardennaises. Il attendait cela avec impatience mais il doit maintenant faire une croix dessus. Le staff médical va voir si une opération est nécessaire mais la revalidation prendra de toute façon du temps. »

« Francisco Ventoso ne sera pas non plus au départ à Bredene car il a été appelé pour Milan-Sanremo. Je n’aurai que cinq coureurs au départ vendredi », a ajouté le directeur sportif.

Source: Belga