Les combattants étrangers plus nombreux dans les pays de la coalition anti-terroriste

Le nombre de combattants étrangers partis en Syrie ou en Irak est plus de deux fois plus élevé dans les pays membres de la coalition mise sur pied en 2014 par les Etats-Unis pour contrer le terrorisme, d’après une étude menée par deux chercheuses de l’Ecole royale militaire et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Cette étude, dont les résultats complets seront présentés fin juin lors d’une conférence internationale sur l’économie et la sécurité, porte plus largement sur les raisons qui poussent les combattants étrangers à gonfler les rangs de l’organisation djihadiste Etat islamique (EI) en Syrie et en Irak. L’un des volets concerne notamment l’effet des actions militaires menées sous la houlette des Etats-Unis par la coalition internationale.

D’après les auteures, le nombre de combattants étrangers partis rejoindre l’EI est 2,4 fois plus élevé dans les pays membres de la coalition internationale anti-terroriste que dans les autres pays. En 2015, la Belgique comptait parmi les plus grands pourvoyeurs de combattants étrangers, avec 415 personnes parties rejoindre l’EI.

