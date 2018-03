Les Affaires étrangères ménagent l’Etat libyen aux dépens d’une ex-asbl du prince Laurent

Tweet on Twitter

Nouvel élément dans les relations difficiles entre le prince Laurent et le gouvernement belge. Selon une enquête du Vif ce jeudi, les autorités belges font barrage à ce qu’une asbl fondée par le frère du roi puisse récupérer des millions d’euros de dommages et intérêts auprès de l’Etat libyen. L’affaire trouve son origine en 2008 lorsque l’asbl Global Sustainable Development Trust (GSDT), fondée par le prince Laurent, signe un contrat de 70 millions d’euros avec la Libye pour reboiser des milliers d’hectares dans le nord du pays.

Le chantier est lancé, mais en 2010, le nouveau ministre libyen rompt unilatéralement le contrat alors que GSDT y a déjà investi des sommes conséquentes.

L’absl lance alors une série de procédures juridiques pour récupérer son argent, et ce avec succès. Mais malgré une décision définitive de la justice belge forçant l’Etat libyen à verser 48 millions d’euros de dommages et intérêts à GSDT, les autorités belges -et singulièrement le ministère des Affaires étrangères, selon le Vif- feront tout pour éviter que les avoirs libyens gelés en Belgique puissent être saisis pour dédommager l’asbl princière.

Selon les avocats de GSDT, cette attitude étonnante viserait en réalité à ménager l’Etat libyen, dont la voix serait indispensable pour décrocher le siège que la Belgique convoite au conseil de sécurité de l’ONU en 2019.

Ce différend entre le gouvernement Michel et le prince Laurent vient s’ajouter au contentieux sur sa dotation princière, que le Premier ministre entend réduire de 15% suite à la participation -non concertée- de Laurent à une cérémonie officielle à Bruxelles pour le 90e anniversaire de la création de l’armée chinoise.

Source: Belga